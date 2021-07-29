Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 14:24

В Краснодаре не будет традиционного парада десантников

Военные смогут почтить память погибших в локальных войнах у Вечного Огня и бюста генерала Маргелова
Зоя ВИШНЕВАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru.

Фото: krd.ru.

В Краснодаре не планируется проводить традиционный парад десантников. НО голубые береты смогут почтить память погибших в локальных войнах у Вечного Огня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В день ВДВ шествие по улице Красной официально не планируется, уведомлений о его проведении в администрацию краевого центра не поступало, - уточнили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 12 городских фонтанов перестанут работать в день ВДВ. Их отключат для проведения профилактических работ на три дня: со 2 по 4 августа.