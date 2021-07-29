В Краснодаре не будет традиционного парада десантников

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В Краснодаре не планируется проводить традиционный парад десантников. НО голубые береты смогут почтить память погибших в локальных войнах у Вечного Огня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В день ВДВ шествие по улице Красной официально не планируется, уведомлений о его проведении в администрацию краевого центра не поступало, - уточнили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 12 городских фонтанов перестанут работать в день ВДВ. Их отключат для проведения профилактических работ на три дня: со 2 по 4 августа.