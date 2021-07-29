МТС переводит базовые станции в труднодоступных районах Кубани на энергию солнца

В Краснодарском крае солнечная погода стоит большую часть года — больше двух тысяч часов в год. Это один из тех немногих регионов, где наиболее благоприятно использовать этот экологичный вид энергии. Потому крупнейший телеком оператор «настраивает» базовые станции на солнце.

Как стало известно, МТС уже начала реализовать специальный проект в энергоснабжении объектов связи. Речь идет о тех, что расположены в труднодоступных районах Краснодарского края. Там, где невозможно подключить базовые станции к линиям электропередач. По словам специалистов, солнечная энергия — единственная возможность полноценно обеспечить такие поселки мобильным интернетом.

Первый объект, который оснастили солнечными панелями, подключили на горе Лысой Туапсинского района. Он обеспечивает сотовой связью село Садовое, а также оживленный участок железной дороги от станции Чинары до Чилипси в сторону моря.

Кроме того, в ближайший МТС собирается обеспечить солнечными аккумуляторами еще несколько базовых станций в Геленджикском районе, а также рядом с Горячим Ключом.

- Комбинированный способ подачи энергии обеспечивает круглосуточную и всесезонную работу сети даже в самых труднодоступных районах, — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый. - В этом случае отпадают сложные вопросы с доставкой топлива в непогоду и в условиях горного бездорожья.

По словам Сергея Ласкавого, существенно снижаются затраты на техническое обслуживание удаленной станции и минимизируются вредные выбросы от переработанного топлива в окружающую среду.

- Современные технологии солнечной энергетики сегодня позволяют развивать подобные проекты на юге, а мы можем одновременно решать вопросы цифрового неравенства и оптимизации расходов при развитии сетей в таких некоммерческих местах, - отмечает Сергей Ласкавый.