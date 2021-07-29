ПАО "САК "Энергогарант" увеличивает объемы страхования

Страховая компания «Энергогарант» стабильно увеличивает финансовые показатели, урегулировала налоговый спор с ФНС и активно использует цифровые технологии.

За полгода в компании зафиксирован стабильный рост по главным финансовым позициям. Этот показатель выше на 20% по сравнению с прошлым годом.

- Например, страховать грузы стали на 34% чаще, а автотранспорт и специальный наземный транспорт — на 33%, - говорят в компании. - Кроме того, стабильно увеличиваются объемы страхования в ОСАГО, страховании имущества юридических лиц, ДМС и НС.

Кроме того, структура портфеля компании почти неизменна - 38% отведено на страхование физических лиц и 62% — на страхование имущества и ответственности юридических лиц. Кстати, в рэнкинге страховых компаний «Эксперт РА» страховая компания находится в топ-20 по большинству показателей устойчивости компании на рынке.

А еще в июле 2021 года Арбитражный суд Московского округа завершил спор между «Энергогарант» и Федеральной налоговой службой. Соответствующее постановление оставило в силе предыдущие судебные решения. По решению Фемиды, сумма претензий ФНС России к компании уменьшилась почти на 1 млрд рублей.

Страховая компания «Энергогарант» — добросовестный налогоплательщик.

- Компания уплатила в федеральный бюджет недостающие суммы и погасила задолженность по пени, - говорят в «Энергогаранте». - Сейчас у компании нет долгов перед налоговой службой.

Стоит отметить, что решение московского арбитража не повлияло на финансовую стабильность «Энегогаранта». Потому что в прошлые годы компания зарезервировала средства под налоговые обязательства.

По Страхованию имущественных видов в регионе Краснодарский филиал ПАО «САК» Энергогарант» третий год подряд (2018-2020 годы) занимает стабильно 11 место среди представленных в крае страховых компаний. По страхованию транспортных средств (КАСКО) за этот же период стабильно занимает 9 место в регионе, а по страхованию грузов в течении последних трех лет 6 место среди всех страховых организаций.

Краснодарский филиал ПАО «САК» Энергогарант», в течении многих лет сотрудничает в сфере страхования со многими предприятиями Краснодарского края задейственными как в промышленной сфере так и в сельском хозяйстве, учитывая переработку сельхозпродукции и выращивания крупно-рогатого скота.

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас страховая компания активно внедряет цифровые технологии на базе искусственного интеллекта, модернизирует сервис клиентского обслуживания, создает мобильное приложение и оптимизирует сайт. Это необходимо, чтобы улучшить клиентский сервис, упростить процедуру согласования убытков и свести к минимуму вероятность ошибки при урегулировании убытков. «Энергогарант» рассчитывает провести презентацию новых клиентских сервисов осенью 2021 года.

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