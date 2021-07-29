Число туристических маршрутов в Сочи увеличилось вдвое

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За первую половину 2021 года количество туристических маршрутов различной категории сложности в Сочи увеличилось вдвое. Так, за последние полгода здесь было зарегистрировано 387 туристических групп. Это — свыше 5 тысяч человек, 1978 из которых– дети.

Специалисты информируют всех желающих отправиться в поход о необходимости встать на учет в любой спасательной организации. Сделать это можно по номеру 112.

- В этом случае специалистам будет известен маршрут группы, состав участников, контактный телефон руководителя. Спасатели инструктируют, что необходимо взять с собой. В случае если поход многодневный, руководитель группы должен отзвониться в середине пути в спасательную службу, в которой встал на учет, и сообщить о благополучном прохождении части пути, – объяснили в ЮРПСО МЧС РФ

За последние полгода МЧС было проведено 845 аварийно-спасательных работ и спасено 794 человека.