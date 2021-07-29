Тихорецкие энергетики подготовили к зиме 38 высоковольтных подстанций

Фото: "Россети Кубань".

С начала года Тихорецкий филиал компании «Россети Кубань» направил более 85 млн рублей на реализацию ремонтной программы и подготовку энергообъектов к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период. Энергетики выполнили ремонт 38 крупных питающих центров, 443 воздушных линий электропередачи и 182 трансформаторных подстанций в пяти районах на северо-востоке Кубани.

На крупных питающих центрах энергетики выполнили ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования – силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения, секций шин, выключателей, разъединителей и других конструктивных элементов.

Общая протяженность отремонтированных линий электропередачи составила более 800 км. На воздушных ЛЭП специалисты осуществили замену устаревших изоляторов на современные из закаленного стекла. Для предупреждения нарушений энергоснабжения в период непогоды расчистили 67 га трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Это повысит надежность работы электросетевого комплекса во время неблагоприятных погодных явлений – сильного ветра или обильных осадков.

− Подготовка энергооборудования к максимальным нагрузкам как зимой, так и летом – приоритетное направление в нашей работе. На обслуживание объектов в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах края в 2021 году компания планирует направить свыше 112 млн рублей, − отметил главный инженер Тихорецких электрических сетей Антон Лупандин.