Фото: krd.ru.

В Краснодаре территорию возле цирка начнут благоустраивать в августе. Здесь появятся новые велодорожки и современные остановочные павильоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Сначала здесь демонтируют старые основания торговых павильонов и тротуарную плитку, затем приступят к работам по благоустройству.

- Надеемся, что пешеходы и пассажиры общественного транспорта терпеливо отнесутся к временным неудобствам, — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы намечено завершить до конца октября.

Напомним, что концепцию и эскиз проекта разработали сотрудники департамента архитектуры и градостроительства, учитывая мнение краснодарцев.