Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 16:35

В Краснодаре территорию возле цирка начнут благоустраивать в августе

Здесь появятся новые велодорожки и современные остановочные павильоны
Зоя ВИШНЕВАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru.

Фото: krd.ru.

В Краснодаре территорию возле цирка начнут благоустраивать в августе. Здесь появятся новые велодорожки и современные остановочные павильоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Сначала здесь демонтируют старые основания торговых павильонов и тротуарную плитку, затем приступят к работам по благоустройству.

- Надеемся, что пешеходы и пассажиры общественного транспорта терпеливо отнесутся к временным неудобствам, — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы намечено завершить до конца октября.

Напомним, что концепцию и эскиз проекта разработали сотрудники департамента архитектуры и градостроительства, учитывая мнение краснодарцев.