Контакт-центр для бизнеса Банка Уралсиб начал работать в режиме 24/7

Фото: банка "Уралсиб".

Любой предприниматель сам себе босс. Поэтому, так или иначе, в своей работе ему приходится решать несколько задач одновременно. Проблемы возникают самые разные - от незначительных до самых важных. И в таком деле, конечно, терять время нельзя. Поэтому контакт-центр для бизнеса Банка Уралсиб стал еще удобнее. Операторы теперь работают в режиме 24/7. Клиенты смогут обратиться к специалистам в любой день (даже праздничный) и время суток. А значит получить необходимую информацию или консультацию станет еще проще.

При этом, как говорят в банке, задать вопрос можно как по телефону, набрав номер «горячей линии», так и написать запрос через интернет. Сделать это можно в любом удобном сервисе— есть чаты в официальных аккаунтах банка в WhatsApp, Telegram, Viber, интернет-банк для бизнеса, мобильное приложение, а сайт банка.

Стоит отметить, что много времени на консультацию вы не потратите, поскольку операторы для работы используют специальную цифровую систему управления знаниями. Это внутренняя база информации, в которой оперативно сообщается о любых изменениях. Это помогает сэкономить время для поиска и дать максимально подробный ответ клиентам.

Стоит сказать, что большинство вопросов у клиентов связаны с доступом к интернет-банку, а также мобильному банку, вопросами по своему расчетному счету, параметрами продуктов. Есть также обращения потенциальных клиентов по поводу условий обслуживания.

- Мы формируем комплексную экосистему для предпринимателей, включающую в себя линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса, - уточняют в банке Уралсиб.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-700-77-16, в чатах на сайте и мессенджерах.