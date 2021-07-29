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Общество29 июля 2021 19:27

На курортах Кубани создадут мониторинговые группы для контроля соблюдения антиковидных ограничений

Ответственность за исполнение взятых на себя обязательств ложится на туриста
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На курортах Кубани создадут мониторинговые группы для контроля соблюдения антиковидных ограничений. Ответственность за исполнение взятых на себя обязательств ложится на туриста. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Контролировать ситуацию будут мониторинговые группы. В их состав войдут специалисты профильного министерства, администраций курортных городов и полицейские.

– Мы надеемся, что наши гости подойдут к этому вопросу ответственно, не будут нарушать правила, которые установлены в отелях и гостиницах, – отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, за июль в отелях и гостиницах Сочи провели более 270 рейдов по проверке соблюдения требований, согласно которым у всех туристов должны быть отрицательные ПЦР-тесты.