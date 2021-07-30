Погода на 30 июля 2021 года в Краснодаре: египетская жара придет на Кубань Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адское пекло установилось в Краснодаре. Практически каждый день столбики термометров в краевом центре бьют новые рекорды. Такая тенденция сохранится на Кубани как минимум до конца недели.

На регион надвигается египетская жара. Она буквально раскалит краевой центр. Подобная картина была в мегаполисе месяц назад. Сейчас она повторится.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 30 июля 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздух днем составит 34-36 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на улицах ожидается полный штиль. На пике порывы ветра составят всего 2-4 м/с.