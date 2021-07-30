Погода на 30 июля 2021 года в Анапе: даже в море теплее, чем на суше
Фото: Максим ПЕСКОВ
Температурные качели никак не отпустят кубанские курорты. Еще вчера на Анапу надвигалось аномальное пекло, а уже сегодня на курорт идет похолодание.
По словам синоптиков, этот июль уже стал одним из самых холодным в городе за несколько лет. Средняя температура воздуха за месяц не превышает 30 градусов. Это рекордно низкая отметка для побережья Черного моря.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 30 июля 2021 года в Анапе.
- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.
Также на курорте ожидается полный штиль. На пике порывы ветра составят всего 3 м/с.