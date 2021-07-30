Погода на 30 июля 2021 года в Анапе: даже в море теплее, чем на суше Фото: Максим ПЕСКОВ

Температурные качели никак не отпустят кубанские курорты. Еще вчера на Анапу надвигалось аномальное пекло, а уже сегодня на курорт идет похолодание.

По словам синоптиков, этот июль уже стал одним из самых холодным в городе за несколько лет. Средняя температура воздуха за месяц не превышает 30 градусов. Это рекордно низкая отметка для побережья Черного моря.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 30 июля 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается полный штиль. На пике порывы ветра составят всего 3 м/с.