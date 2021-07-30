Что произошло за ночь 30 июля: На Кубани адвоката приговорили к 10 месяцем колонии за мошенничество

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Что произошло за ночь 30 июля 2021. На Кубани адвоката приговорили к 10 месяцем колонии за мошенничество. Он обещал подзащитному содействовать в назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

На Кубани водитель потерял сознание за рулем и погиб в аварии. Его машина въехала в дорожное ограждение.

В Ейске автоинспекторы помогли довезти до больницы двухлетнего ребенка, которому стало плохо в дороге. У малыша резко поднялась температура.

На курортах Кубани на реконструкцию очистных сооружений будет выделено 58 млрд рублей. Для модернизации объектов создадут федеральную рабочую группу.

Яблоновский мост намечено сдать на год раньше – в 2023 году. Техническая готовность нового дорожного сооружения составляет порядка 50%.