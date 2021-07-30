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ВРП Краснодарского края в два раза превосходит экономический рост страны. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что рост валового регионального продукта за полгода 2021-го составил 110,9% по отношению к аналогичному периоду в 2020-м. Сейчас экономика региона пришла к показателям, которые были до начала пандемии коронавируса. Она даже превысила их на 7,4%.

– Текущие темпы роста экономики позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее и планировать рост доходов бюджета. Нам важно сохранить эту тенденцию, чтобы продолжить строительство социальных объектов, дорог, инфраструктуры, создавать комфортную городскую среду и повышать качество жизни в регионе, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что высокой результативностью отметились ключевые отрасли. Так улучшилась динамика оборота розничной торговли. Она возросла до 120,5%, общественного питания – до 152,7%, объема платных услуг населению – 135,2%. Существенный рост показала промышленный отрасль. Она увеличила показатели до 110,8%. Отмечается, что эти цифры ощутимо выше средних по России.

Возвращаются к прежним показателям отрасли, которые сильнее остальных пострадали из-за пандемии. Они увеличили объемы отгрузки на 79,8%. Благодаря этому на Кубань упал уровень безработицы. Если в сентябре прошлого года он составлял 4,9%, то сейчас остановился на отметке в 1,1%.