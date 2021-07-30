Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи состоялись масштабные учения спасателей. Они отработали порядок действия в условиях ЧС.

Отмечается, что участие в учениях приняли сотрудники министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кубани, спасатели и поисково-спасательные отряды МЧС России и других ведомства. Именно они боролись со стихией на курорте в июле, когда на курорт обрушились мощные ливни и ураган. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, а реки вышли из берегов. Благодаря слаженной работе всех служб последствия непогоды были ликвидированы в сжатые сроки.

- По замыслу учений в результате залпового дождя в Хостинском районе Сочи подтопило жилые дома, поднялся уровень воды в реке Мацеста, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во время первой фазы учений участники разобрали действиями местной администрации, оповещения населения и организацию пункта размещения граждан.

Затем службы показали навыки реагирования на ЧС. Они обесточили и вскрыли посещений, эвакуировали людей с высоток, извлекли пострадавших из колодцев и завалов и ликвидировали последствия ДТП.

Отметим, что подобные учения проходят в местах, где есть риск возникновения ЧС. Например, они состоялись 28 мая в Туапсинском районе. Это помогло местным властям и служба оперативно справиться с последствиями разгула стихии в начале июля.