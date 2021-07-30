Мужчина с ножом украл форму пилота и продукты в офисе авиакомпании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ужасный инцидент произошел в четверг, 29 июля, в Сочи. Неизвестный мужчина ворвался в офис авиакомпании на улице Роз.

Он угрожал сотрудникам ножом. Затем мужчина похитил форму пилота и продукты и скрылся. Сейчас его ищет полиция.

- Когда на место прибыли правоохранители, выяснилось, что злоумышленник скрылся, – рассказал «КП» – Кубань» источник в УВД по городу Сочи.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение преступника. Пока неизвестно, зачем ему потребовалась форму пилота авиакомпании.