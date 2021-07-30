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Происшествия30 июля 2021 10:40

В Сочи в ДТП с грузовиком пострадали двое детей

Их с травмами госпитализировали
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД по городу Сочи

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по городу Сочи

Авария случилась 28 июля на посту Магри по дороге Джубга-Сочи. Там грузовик DAF XF-95 с полуприцепом не справился с управлением на скругленной дороге, вылетел на встречку и врезался в припаркованный на обочине автомобиль «Лада Ларгус».

- В отечественном авто находились двое детей. Их госпитализировали, - сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи.

Водитель грузовика не пострадал. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося.