В Краснодарском крае возбуждены два уголовных дела по факту хищения газа через самовольную врезку

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

В Краснодаре и Апшеронском районе Краснодарского края возбуждены уголовные дела в связи с несанкционированным газопотреблением.

Так, житель Апшеронска совершил самовольную врезку в газопровод и незаконно пользовался газом, причинив компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» ущерб на сумму почти 655 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

В Краснодаре местный житель стал фигурантом уголовного дела за повторное самовольное подключение к газопроводу. Нанесенный компании ущерб превысил 80 тысяч рублей.

- Совершая незаконные врезки в газопроводы, злоумышленники пренебрегают правилами безопасности, ставя под угрозу здоровье и сохранность имущества окружающих людей, – отметил начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» совместно с правоохранительными органами ведет постоянную работу по декриминализации пользования газом в Краснодарском крае. Всего с начала 2021 года сотрудники газовой компании выявили более 60 фактов нарушений потребления и учета газа.

По выявленным фактам направлены заявления в правоохранительные органы, возбуждено 53 производства.