Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.

В Краснодаре наградили работников ведомственной охраны Минтранса России.

- По итогам трудового соревнования за первое полугодие 2021 года среди отрядов 1 место занял Крымский отряд, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк. - Вторыми и третьими – стали Сочинский и Новороссийский отряды соответственно.

Кроме того, за добросовестное исполнение должностных обязанностей и достигнутые результаты в трудовом соревновании поощрено 95 работников филиала.

Стоит отметить, что в среднем ежедневно сотрудники подразделений транспортной безопасности проверяют более восьми тысяч человек, досматривают больше трех тысяч 3000 машин, более двух тысяч контейнеров и двух тысяч вагонов.

Для повышения качества оказания услуг работниками ведомственной охраны регулярно проводятся проверки и тренировки. Это позволяет подготовить дежурные смены. Они быстрее выявляют нарушителей, бесхозные предметы, которые могут представлять угрозу для людей.