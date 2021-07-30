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Общество30 июля 2021 11:15

Из-за «Новой волны» в Сочи ограничат движение автомобилей

Проезд будет закрыт с 19 по 25 августа
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи перекроют проезд по Олимпийскому проспекту от пересечения с ул. Триумфальная до пересечения с ул. Чемпионов из-за музыкального фестиваля «Новая волна», который пройдет с 19 по 25 августа. Ограничения будут действовать с 18:00 и до полуночи. Подъехать к месту проведения мероприятия смогут лишь зрители и участники, имеющие необходимую аккредитацию. Об этом сообщается на сайте пресс-службы администрации города.

Фестиваль пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.