Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Проект объездной трассы вокруг Сочи упростят. Такое поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Накануне он побывал на курорте, где встретился с главой города Алексеем Копайгородский. Они обсудили возведения объездной дороги из Сочи в Красную поляну. Она должна разгрузить центр курорт от пробок.

- Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин дал поручение при проектировании третьего обхода Сочи отказаться от сложных технологических решений и упростить проект – отметил глава Сочи.

По задумке, появление трассы-дублера избавит федеральную трассу А-147 от дорожных заторов на участке из Сочи в Адлер. Это одно из самых популярных направлений для туристов. Особенно оно востребовано зимой – во время горнолыжного сезона.