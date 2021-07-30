Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. За последние 24 часа на Кубани было выявлено 263 новых случая заражения инфекцией – это один из самых высоких показателей в регионе за время пандемии.

На первом месте в антирейтинге оказался Краснодар. В краевой столице за минувшие сутки было сдано 27 положительных тестов на коронавирус. На второй позиции в топе расположился Лабинский район. Здесь выявили еще 25 инфицированных. Замкнула тройку Анапа. За предыдущие 24 часа на курорте обнаружили 20 заразившихся. Еще 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 сдали тест в Тихорецком районе.

Напомним, что лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она началась на Кубани еще в прошлом году. За полгода прививку от COVID-19 сделали свыше 1,3 миллиона человек. Сейчас в Краснодарском крае работают свыше 300 пунктов вакцинации.