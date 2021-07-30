В Краснодаре самую крупную школу ЮФО откроют раньше срока

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре продолжается строительство крупнейшей школы во всем южном федеральном округе. По контракту возвести объект должны были лишь к концу 2022 года, однако работы идут с опережением поставленных сроков. Строительная готовность составляет 82%

На сегодняшний день в здании проводят отделку помещений и благоустраивают прилегающую территорию. Завершить строительно-монтажные работы планируют уже в мае 2021 года.

– Новая школа в Краснодаре станет самой большой во всем Южном федеральном округе. Ее возводят с опережением графика за счет бюджетов всех уровней. Мы стремимся найти успешные технические решения, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств. Строительство данной школы – выгодный проект, который стоит взять в пример и другим регионам, – отметил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Согласно плану, в стенах новой школы, построенной на ул. Конгрессной, смогут учиться более 1800 ребят . Общая площадь трехэтажного здания составит 31 тыс. кв. метров. Помимо учебных кабинетов, здесь оборудуют два актовых зала, буфет, спортивный и тренажерный залы. Также во дворе школы появятся спортивные площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

Сейчас в крае также продолжают возводить 22 школы.