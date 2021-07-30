В Краснодаре участник финансовой пирамиды обманул людей на 873 миллиона

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Прокуратура Кубани утвердила обвинение в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он пять лет был участником кооператива «Сберегательный союз». Клиенты вкладывали в фиктивный банк деньги под обещанием прибыли, однако если одни из пайщиков получали компенсацию в виде процентов, другие просто несли убытки.

- В результате участники кооператива похитили около 873 миллионов рублей у 1197 человек, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что обвиняемый находится под домашним арестом и помогает следствию распутывать это дело. Расследование продолжается.