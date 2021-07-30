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Свыше 87% транспортников Сочи поставили прививку от коронавируса. Это более тысячи человек.

Отмечается, что на курорте представлены семь транспортных предприятий. Они занимаются перевозкой пассажиров. Это 800 автобусов и 1700 человек персонала: водители, диспетчеры, медики и не только.

- Ежедневно проводится мониторинг на соблюдение масочного режима как водителями, так и пассажирами, – подчеркнул исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

Отмечается, что транспортники попали в категорию граждан, которым требуется обязательная вакцинация. Такое постановление подписал Главный санитарный врач Краснодарского края.

Почти 1500 человек, которые работают в данной отрасли в Сочи, уже поставили прививку от коронавируса. Это количество продолжает расти.

Отметим, что всего на курорте вакцинацию прошли около 140 000 человек.