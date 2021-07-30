ВТБ Лизинг передал технику для сбора мусора в Анапе на сумму 58,9 млн рублей

ВТБ Лизинг профинансировал четыре мусоровоза Gesinknorba на базе шасси МАN на сумму 58,9 млн рублей для транспортной компании «Чистый город». Перевозчик оформил машины в финансовый лизинг сроком на 3 года с авансом 20%. Поставщиком выступил «МАН Трак энд Бас РУС», официальный дилер MAN в России.

«Чистый город» является транспортным партнером регионального оператора по обращению с ТКО «Экотехпром» в Крымской зоне Краснодарского края. Новая техника будет использоваться для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Анапе и Темрюкском районе Кубани. За счет расширения автопарка компания планирует увеличить объем вывозимого мусора в два раза.

Стоимость владения машинами для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счет отнесения лизинговых платежей на расходы*.

Мусоровоз GeesinkNorba N4 15H25 на базе шасси МАN характеризуется производителем как универсальная техника, которая может использоваться для работы в типовых дворах городской застройки, где нет широких подъездных путей и разворотных площадок. Машина также легко справляется с вывозом твердых бытовых отходов с мусороперегрузочных станций на полигоны утилизации.