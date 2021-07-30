В Сочи стартовали рейды по контролю работы маломерных судов, пляжей и зон отдыха

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В Сочи стартовали рейды по контролю работы маломерных судов. Специалисты ГИМС вместе с сотрудниками мэрии города регулярно выходят в море и проверяют небольшие суда. Они смотрят на соблюдение техники безопасности, наличие спасательного оборудования и требуемой документации.

Отметим, что с начала сезона в Сочи было выписано как минимум 120 протоколов об административном правонарушении. Их получили предприниматели, которые оказывают услуги на воде.

Считается, что самые распространенный вид нарушения – отсутствие прав на управление скутеров, заход судна в зону купания и превышения туристов на борту. Такие случаи чреваты трагедией.

Заядлыми нарушителями стали арендаторы сап-бордов. Они попросту игнорируют требования безопасности и выходят в море без спасательных жилетов.

Стоит отметить, что рейды проходят не только в море, но и на пляжах. Так береговая зона должна иметь требуемое оборудование для оказания помощи и спасения людей. Важно, что бы на пляжах были обученные матросы-спасатели, а зона для купания детей имела ограждение.

Если на курорте действует штормовое предупреждение, арендаторы должна предоставить информационные материалы туристам о запрете купания. Это важное требование особенно актуально в этом году. Только в июле курорт пережил два паводка. В случае выявления нарушений мэрия имеет право расторгнуть контракт с арендатором.

Еще одно новое правило – с 1 января 2021 года туристы несут ответственность за свой отдых. Они не имеют права купаться на диких пляжах. Чаще всего эта береговая зона становится местом трагедией. Потому что она не приспособлена для купания, а на месте не дежурят спасатели.

Если человек нарушает это правило, составляется протокол об административном правонарушении.