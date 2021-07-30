Рэпер Моргенштерн разыграет котят и медальоны в благотворительной лотерее в поддержку мальчика из кубанской глубинки Фото: Михаил ФРОЛОВ

У 3-летнего мальчика редкое заболевание – СМА 2 типа. Чтобы Илья начал ходить, ему нужен укол «Золгенсма». Его стоимость – 168 миллионов рублей. Родители мальчика объявили сбор средств. Только шел он очень медленно, пока за дело не взялся Моргенштерн.

За несколько месяцев он перевел Худобе больше десяти миллионов рублей и запустил челлендж среди российских звезд. Они отправили на счет малыша еще несколько шестизначных чеков.

Накануне Моргенштерн объявил о запуске благотворительной лотереи. В прямом эфире он разыграет собственных котят и два медальоны с лого последнего альбома. Все вырученные деньги парень отправит на лечение Ильи.

Чтобы принять участие, достаточно оплатить внос – 10 тысяч рублей. Количество участников ограничено – 500 человек. После этого конкурс закроется. Победителей артист выберет в прямом эфире. Всего их будет четверо. Двое получат котят от артиста, еще двое – медальоны.

Отмечается, что победитель будет выбран случайным образом.