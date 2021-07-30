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Общество30 июля 2021 15:03

В Сочи расширят территорию детского сада № 51

Здесь появится 140 дополнительных мест
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи расширят территорию детсада № 51, построенного еще в 2014 году. Это связано с нехваткой мест: дошкольное учреждение рассчитано на 212 детей, но по факту в него ходят 360. В связи с этим администрация города собирается построить новый корпус, рассчитанный 140 дополнительных мест. – Свободный участок примыкает к действующему детскому саду, учитывая переуплотнение которого, решено построить еще одно дошкольное образовательное учреждение, – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Проектирование начнется уже в следующем году.