Сочинская теннисистка Елена Веснина поборется за золото в финале Олимпиады

Елена Веснина. Фото: администрации края.

30 июля состоялся напряженный матч по теннисному миксту. За выход в финал боролись сочинская теннисистка Елена Веснина, а также Аслан Карацев. Несмотря на жуткую жару и усталость наши спортсмены сумели обыграть сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича.

Итог матча - 7:6, 7:5. Безоговорочная победа!

Отметим, что за медали поборются россияне. Павлюченкова и Рублев сразятся с Весниной и Карацевым. А это значит, что в этой дисциплине у России будет золото и серебро. Кто победит, станет ясно в воскресенье, 1 августа. Время матча уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Елена Веснина на Олимпиаде в Токио пожертвовала матчем, чтобы сберечь силы для победы в паре.