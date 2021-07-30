В Динском районе начали строить галереи для стрельбы

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Динском районе начали строительство большого парка «Патриот» на 145 гектаров. Там будет несколько комплексов для подготовки. Сейчас уже готово здания для десантников, там сделали взлетно-посадочную полосу на 1200 метров.

- В июле началось строительство стрелковой галереи, а также многофункциональной и тактической площадки, полевой лагерь и инженерный городок. Продолжают возводить и стены храма, а еще рекультивировать почву для спального корпуса, - сообщает вице-губернатор Александр Власов.

В первом парке тут разместят сорок разных сооружений. В самом центре смогут единовременно жить 120 человек. У них будут все условия для военно-спортивной подготовки и сдачи норм ГТО.