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Общество30 июля 2021 16:22

В Динском районе начали строить галереи для стрельбы

Там откроется большой парк «Патриот»
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Динском районе начали строительство большого парка «Патриот» на 145 гектаров. Там будет несколько комплексов для подготовки. Сейчас уже готово здания для десантников, там сделали взлетно-посадочную полосу на 1200 метров.

- В июле началось строительство стрелковой галереи, а также многофункциональной и тактической площадки, полевой лагерь и инженерный городок. Продолжают возводить и стены храма, а еще рекультивировать почву для спального корпуса, - сообщает вице-губернатор Александр Власов.

В первом парке тут разместят сорок разных сооружений. В самом центре смогут единовременно жить 120 человек. У них будут все условия для военно-спортивной подготовки и сдачи норм ГТО.