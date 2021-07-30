Партия «Новые люди» идет в Госсовет Адыгеи

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

С начала недели в Адыгее идет сбор подписей по выдвижению в парламент республики – Государственный Совет-Хасэ. Собирают подписи и кандидаты партии «Новые люди».

Перед активистами стоит непростая задача. Необходимо до 4 августа собрать в одномандатных округах от 300 до 500 подписей избирателей и еще более 1600 для выдвижения списка кандидатов от партии. Новые люди намерены побороться за депутатские мандаты в семи одномандатных округах. Еще 40 фамилий внесены в список партии. Всего на «штурм» регионального парламента идут 47 представителей Новых людей.

Задача осложняется тем, что требования к оформлению подписных листов с каждым годом ужесточаются. Любая запятая не в том месте может привести к тому, что подпись в поддержку партии «Новые люди» признают недействительной.

– Такого не произойдет, – уверенно говорят в региональном отделении партии «Новые люди», – Прежде чем приступить к сбору подписей, мы очень серьезно поработали. Всех наших активистов обучили нюансам выборного законодательства, тонкостям оформления подписных листов.

Первые результаты подписной кампании подтверждают эти слова. Ежедневно свою подпись в поддержку партии «Новые люди» ставят сотни жителей Адыгеи. И это не только жители городов: сбор подписей ведется и в самых отдаленных аулах. Такого в республике не было много лет.

Политическая жизнь здесь была предсказуемой и изрядно забюрокраченной. Новые люди со своими идеями, планами по обновлению власти и всей политической системы республики встретили понимание жителей. Врачи и учителя, рабочие и офисные служащие, молодые и старые, с высшим образованием и без него охотно выражают поддержку новой политической силе.

Участие партии «Новые люди» в политической жизни республики не ограничивается выдвижением кандидатов в Госсовет-Хасэ. Уже зарегистрирован кандидат в Госдуму – предприниматель Русланбек Цикуниб.

За его выдвижение подписи собирать не пришлось, поскольку партия «Новые люди» уже представлена в нескольких региональных парламентах России.