Политолог Сергей Михеев: наука не знает другого способа борьбы с COVID-19 кроме вакцинации!

Российский политолог Сергей Михеев.

Почему важно вакцинироваться, откуда берутся антипрививочники и надо ли с ними бороться? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» рассказал известный российский политолог Сергей Михеев.

- Болезнь существует, отрицать ее просто глупо, - говорит радио «КП» - Краснодар» политолог. - Как она там появилась, кто ее запустил или она сама откуда-то просочилась – это другой вопрос, с этим надо отдельно разбираться. Люди от нее умирают и умирают иногда мучительно. Это тоже факт и отрицать его бессмысленно. Поэтому врачам, которые работают в красной зоне надо быть благодарными.

Сергей Михеев добавил, что современная наука не знает другого способа борьбы с коронавирусом кроме вакцинации, это объективная реальность.