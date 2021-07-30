Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На хуторе Камышеваха, что находится в Новокубанском районе, открыли многофункциональную спортплощадку. Теперь там можно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и гандболом. Также на территории площадки имеются тренажеры, турники и брусья для занятий воркаутом. Новый объект построили около школы № 21. Заниматься на новом объекте могут не только учащиеся, но и остальные жители хутора (площадка вмещает примерно 500 человек).

– Мы развиваем инфраструктуру во всех муниципалитетах. Задача, которую ставит губернатор Вениамин Кондратьев, – укрепить статус Краснодарского края как самого спортивного региона России и увеличить долю жителей, которые систематически занимаются физкультурой, – отметил Александр Власов, вице-губернатор Краснодарского края.

Сообщается, что на Кубани планируют открыть еще 10 таких многофункциональных площадок для занятий спортом.