Генпрокуратура проверит информацию о гибели семьи в хуторе Ленина

Фото: архив

Генпрокуратура России проверит информацию о гибели семьи в хуторе Ленина. Информация об этом появилась в социальных сетях. Жители поселения рассказали, что семья из четырех заболела коронавирусом после прививки, а после с разницей в несколько дней мать, отец, бабушка и дедушка школьницы умерли. Девочка осталась сиротой. Эту информацию СМИ подтверждают в школе.

Однако связано ли это с коронавирусом – пока неизвестно. Этот факт будут проверять специалисты.

- По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из 4 человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции, — сообщили в федеральном ведомстве.