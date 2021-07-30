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Общество30 июля 2021 17:55

На расчистку рек в Горячем Ключе выделили 11 миллионов рублей

Такая сумма потребуется для проведения первого этапа работ
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На расчистку проблемных участков речных русел в Горячем Ключе выделено 11 миллионов рублей. Власти города планируют провести работы совместно с коммерческими организациями.

-Мы уже нашли специализированную организацию, которая может выполнить работы по устранению наносов в реках Кавярзе и Тхамашинка в п. Мирном и ст. Пятигорской, — написал в своем блоге глава Горячего Ключа Сергея Белопольский, — Расчистка русел будет усложнена труднодоступностью этих притоков, для работы потребуется использование спецтехники.

Также планируют провести работы на ул. Объездной. Этот район находится в пойме реки Псекупс, поэтому он крайне подвержен подтоплению.

Материал, который изымут из рек, будет использован для укрепления берегов реки и ремонта городских дорог.