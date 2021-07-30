Фото: sochi.ru.

В Сочи доходная часть бюджета увеличена на 481 миллион рублей. Данные средства будут направлены на решение ряда социально значимых вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Так на организацию питания в школах и детских садах будет направлено 60,5 млн рублей. 50 млн рублей - на переселение граждан из аварийных домов. На ремонт дорог - 23,9 млн рублей.

Кроме того, на выплату матпомощи жителям домов, пострадавших от июльских подтоплений, выделено 17,9 млн рублей.

- Резервный фонд Сочи увеличен на 124,1 млн рублей, - заключили в пресс-службе.