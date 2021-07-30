В Краснодаре руководство краевой больницы №2 прошло полный курс вакцинации от COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре руководство краевой больницы №2 завершило курс вакцинации от коронавируской инфекции. 30 июля вторую прививку сделали главный врач медучреждения Сергей Габриэль и его заместители. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Вакцинация – самый надежный способ если не предотвратить болезнь, то хотя бы перенести ее с минимальными последствиями, – сказал Сергей Габриэль после процедуры, прошедшей в стенах краевой клинической больницы №2 Краснодара.

По его словам, в последнее время в больнице стало больше пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Коронавирусом стали чаще заражаться люди средних лет и младше 40 лет.

В целом по краю сейчас в реанимациях ковидных госпиталей края находятся более 300 человек.