Фото: пресс-службы МВД по Республике Адыгея

В Адыгее в тройном ДТП пострадали три человека. Полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Авария произошла на федеральной автодороге М-4 «Дон» около 22: 30 минут.

По предварительным данным, 48-летний житель Краснодарского края прибег к экстренному торможению, не справился с управлением и врезался в две иномарками, стоящие на обочине. В итоге травмы различной степени тяжести получили предполагаемый виновник аварии и два человека, находившихся рядом с припаркованными на обочине иномарками – 36-летний житель Кемеровской области и 40-летний житель Кубани.

- По данному факту Госавтоинспекция Адыгеи проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заключили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.