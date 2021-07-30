Скрин видео пресс-службы УВД по городу Сочи

В Сочи вооруженный кухонным ножом мужчина пытался ограбить банк. Подозреваемый в разбойном нападении был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

41-летний местный житель, угрожая ножом, потребовал выдать деньги из кассы. Но, ничего не похитив, злоумышленник скрылся с места происшествия.

По указанному адресу незамедлительно были направлены все ближайшие наряды полиции. Правоохранители опросили сотрудников банка, изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск подозреваемого.

Сотрудники уголовного розыска задержали на одной из улиц Центрального района подозреваемого в преступлении. Во дворе дома, который находится рядом с банком, полицейские обнаружили кухонный нож, который мужчина выбросил, скрываясь с места происшествия.

- В отношении сочинца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - заключили в пресс-службе УВД по городу Сочи.