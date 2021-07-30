Фото: sagoloborodko2019

Умер скоропостижно замглавы на Кубани. Он скончался на 41-ом году жизни. Об этом написал на своей станице в Instagram глава Кореновского района Сергеи Голобородько.

- На 41-ом году жизни умер наш коллега и товарищ - Андрей Суворов, - говорится в посте. - Работая моим заместителем по спорту, он зарекомендовал себя талантливым организатором, ответственным и мудрым руководителем.

Сергеи Голобородько вспомнил, как вместе они открывали новые спортивные площадки и объекты, добивались отличных результатов в краевом рейтинге по привлечению жителей района к спорту и физкультуре.

Андрей Суворов возглавлял спортивную школу "Аллигатор".

- Профессионал своего дела, настоящий друг, верный соратник, заботливый отец и супруг. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами, - заключил глава Кореновского района.