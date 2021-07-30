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Общество30 июля 2021 22:25

На Кубани 13 больниц до конца года получат современные рентгеновские системы для флюорографии

Общая стоимость оборудования составляет более 120 млн рублей
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани 13 больниц до конца года получат современные рентгеновские системы для флюорографии. Общая стоимость оборудования составляет более 120 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Его приобрели в рамках региональной программы.

Системы уже доставили в больницы Белоглинского, Белореченского, Красноармейского, Апшеронского и других районов.

Напомним, что в центральную больницу Тихорецкого района привезли новое оборудование. Технику для паллиативного отделения и детской поликлиники приобрели в рамках программы «Развитие здравоохранения».