Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В «Атамани» сварят самый большой кубанский борщ. 700 литров традиционного кубанского блюда попадут в Книгу рекордов России. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Самый большой Кубанский борщ в России сварят 1 августа в рамах неделя национальной кухни, - уточнили в пресс-службе.

Шеф-повар Владимир Землянов приготовит борщ в кастрюле, объемом 1080 литров. Для блюда уже запасли 50 кг лука, 70 кг картофеля, 100 кг мяса, 120 кг моркови, 80 кг свежей капусты, 115 кг свеклы.

Кубанский борщ-рекордсмен на наваристом бульоне на пробу доставят казакам районного казачьего общества.

В пресс-службе краевой администрации напомнили, что в 26 июля в выставочном комплексе «Атамань» проходит неделя кубанской кухни. В ее рамках гастрономические традиции представлены в этно-харчевнях.