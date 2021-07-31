Погода в Краснодаре 31 июля 2021: воздух прогреется до 35 градусов

Лето в Краснодаре Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 31 июля 2021. В городе снова ожидается жара.

- В течение прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 17 до 19°С, днем от 33 до 35°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В крае днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем от 30 до 35°С, местами до 38°.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в дневные часы от 28 до 33°С.

В течение двух последующих суток дождя не ожидается. Только в южной половине региона возможны местами кратковременные ливни и грозы.