Погода в Сочи 31 июля 2021: солнце и жара до 32 градусов

Фото: sochi.ru.

Узнали, какой будет погода в Сочи 31 июля 2021.

- Прогноз погоды по прибрежной зоне таков: переменная облачность, преимущественно без осадков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Синоптики предсказывают ветер слабый до умеренного, температура воздуха от +27 до +32°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 31 июля в Краснодаре воздух прогреется до 35 градусов.