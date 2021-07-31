В Краснодар на ярмарки выходного дня привезли 50 тонн сельхозпродуктов

Фото: krd.ru.
В Краснодар на ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 50 тонн сельхозпродуктов
Всего планируется реализовать около 50 тонн овощей и фруктов
В Краснодар на ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 50 тонн сельхозпродуктов. Всего планируется реализовать около 50 тонн сельхозтоваров. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
- Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из почти 40 районов края привезли в Краснодар свою продукцию, - уточнили в пресс-службе.
Ярмарки работают с 08:00 до 15:00 по адресам. Их адреса:
ул. Думенко, 13;
ул. Захарова (вблизи дома № 23);
ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
ул. Одесская (вблизи дома № 48);
ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);
ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26).
Во всех местах торговли соблюдаются санитарные требования Роспотребнадзора.