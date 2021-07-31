В Краснодар на ярмарки выходного дня привезли 50 тонн сельхозпродуктов

Фото: krd.ru.

В Краснодар на ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 50 тонн сельхозпродуктов

Всего планируется реализовать около 50 тонн овощей и фруктов

В Краснодар на ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 50 тонн сельхозпродуктов. Всего планируется реализовать около 50 тонн сельхозтоваров. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из почти 40 районов края привезли в Краснодар свою продукцию, - уточнили в пресс-службе.

Ярмарки работают с 08:00 до 15:00 по адресам. Их адреса:

ул. Думенко, 13;

ул. Захарова (вблизи дома № 23);

ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

ул. Одесская (вблизи дома № 48);

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26).

Во всех местах торговли соблюдаются санитарные требования Роспотребнадзора.