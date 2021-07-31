Видео новорождённых котят леопарда в Сочи опубликовали в нацпарке

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка.

Появилось видео котят, которые накануне родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Мама и её малыши чувствуют себя хорошо, - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

- Пол котят станет известен только через три месяца, когда малышам будут делать первые прививки, - уточнила представитель пресс-службы.

Родителями стали самка Шива и самец Филоу. Животные были переданы в Центр восстановления леопарда из Шведского зоопарка в канун 2021 года.

Взамен в Европу была отправлена самка Багира. Возраст Филоу - 8 лет, Шива старше своего партнера на год.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи, в Центре восстановления леопарда на Кавказе родились два котёнка.