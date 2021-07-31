Фото: sochi.ru.

В Сочи с 1 августа меняются правила заселения в объекты санаторно-курортного комплекса. На курорте провели разъяснительную кампанию среди руководителей отелей и пансионатов. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского мы провели большую разъяснительную кампанию среди руководителей средств размещения, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Некоторые средства размещения собираются организовать трансфер своих гостей к пунктам вакцинации.

По данным департамента курортов и туризма, около 40% гостей курорта имеют либо сертификат о вакцинации, либо документ о сделанном первом компоненте вакцины.

Сейчас в городе работают 32 пункта вакцинации, готовятся к открытию новые - на базе санаториев курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первый пункт вакцинации от коронавируса при гостинице открылся в Сочи. Здесь прививки делают медики из поликлиники.