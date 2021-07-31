Опасная жара Фото: Юлия БАРАНОВА

Опасная жара в Краснодарском крае обойдет стороной Черноморское побережье. Столбик термометра поднимется до 40 градусов. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- В начале августа на территории Краснодарского края (исключая Черноморское побережье) ожидается сильная жара – до +40°С, - отметил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Неблагоприятная погода ожидается днем 1, 2 и 3 августа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что июль отдает августу эстафету погодной чехарды. Последний месяц лета принесет в регион и опасную жару и смерчи. На Кубани ожидаются неожиданные температурные скачки.