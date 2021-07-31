На Кубани за сутки выявили 263 человека с коронавирусом, в том числе 9 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани за сутки коронавирусной инфекцией заболели 263 человека. Среди них - 9 детей. Ситуация с распространением опасной инфекции в регионе продолжает ухудшаться. Об этом сообщили в оперативном штабе.

По числу заболевших пальма первенства у Краснодара - 54 случая, за ним Анапа – 35 и Лабинский район – 16. В Белореченском районе зафиксировано – 14 больных коронавирусом, в Кореновском и Мостовском районах – по 12, в Геленджике – 11, в Абинском районе – 10.

По 9 пациентов с опасным заболеванием выявлено в Армавире, Красноармейском и Северском районах, 8 – в Курганинском районе.

В Новороссийске, Кущевском и Крыловском районах - по 6 заболевших. По 5 случаев смертельной инфекции - в Сочи, Горячем Ключе, Славянском и Успенском районах, 4 – в Брюховецком. По 3 заболевших – в Динском, Отрадненском, Темрюкском, Тимашевском, Крымском и Павловском районах. По одному человеку заразились за сутки в Туапсинском, Калининском, Апшеронском, и Усть-Лабинском районах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Их сразу четыре.