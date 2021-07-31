Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань вошла в ТОП-5 России по темпам дорожного строительства. В регионе реализуется целый ряд крупных проектов. Об этом сообщили зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, подводя итоги рабочей поездки в Краснодарский край.

В числе наиболее значимых проектов он назвал Яблоновский мост и автодорогу Краснодар-Славянск-Темрюк.

– Благодаря поддержке федерального центра, мы сможем завершить самые важные проекты значительно раньше, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, крайне важна разгрузка городов и дорог, ведущих к морю, в том числе к Крыму, комфорт и безопасность передвижения жителей и гостей Кубани,

В пресс-службе краевой администрации напомнили, что сеть автомобильных дорог общего пользования региона составляет 42,5 тыс. км, из которых 1,6 тыс. – федерального, 8,9 тыс. – регионального и 32 тыс. км – местного значения.