Фото: instagram.com/_zivert

В Краснодаре оштрафовали организаторов концерта Zivert за нарушение антиковидных норм. Суд назначил штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

- Прикубанский районный суд назначил наказание в виде административного штрафа, - отметили в управлении Роспотребнадзора.

ООО "Стерео Город" - организатор концерта, а Многофункциональный спортивный комплекс - владелец площадки "Баскет-холл".

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краевой столице 7 июля прошел концерт певицы Zivert на площадке «Баскет-холл». По сообщению оперативного штаба Кубани, выступление не было согласовано с администрацией и региональным Роспотребнадзором. В итоге правоохранители начали проверку.